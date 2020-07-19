В Барнауле три человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке

ТАСС, 19 июля. Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Барнауле, где, по предварительным данным, находился газовый баллон. В результате происшествия пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Потерпевших предположительно трое, они живы. Был хлопок газовоздушной смеси из газового баллона, предположительно, разрушений [в конструкциях многоквартирного дома] нет. Правоохранительными органами проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула, пострадавших госпитализировали с ожогами разной степени.

В региональном управлении МЧС России ТАСС пояснили, что возгорания в результате взрыва газа не произошло, помощь пожарных на месте не потребовалась.

"Разрушений нет, просто выбило окна [в квартире, где произошел взрыв], эвакуация жителей [дома] не проводилась", - добавили в краевом управлении.

В новость внесены изменения (14:59 мск) - добавлена информация о госпитализации пострадавших.