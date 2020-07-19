Открытое горение в троллейбусном парке в Астрахани ликвидировали

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое возгорание на территории муниципального автобусно-троллейбусного предприятия в Астрахани, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.

"15:15 (14:15 мск) [объявлена] ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на территории троллейбусного парка загорелись две неэксплуатируемые постройки, площадь пожара составила 600 кв. м. На месте работают 73 человека личного состава и 23 единицы техники.