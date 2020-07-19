В Красноярске загорелась кровля административно-производственного здания

КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Кровля административно-производственного здания горит в Ленинском районе Красноярска, пожар локализован на 500 кв. м. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"[По адресу:] Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, 7, загорелась кровля. Информация о пострадавших не поступала. В 14:18 мск [объявлена] локализация пожара на площади 500 кв. м", - сообщили в главке МЧС.

По данным пресс-службы, горит двухэтажное административно-производственное здание. Была угроза распространения огня, к тушению пожара от МЧС привлекалось 39 человек и 14 единиц техники.

По данным картографического сервиса 2ГИС, в здании расположены офисы нескольких компаний и две автомойки.