Один человек пострадал при пожаре в складском помещении в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло в складском помещении с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в микрорайоне Кольцово Екатеринбурга. Открытое горение ликвидировали, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Никакого взрыва не было. Возгорание произошло в помещении, состоящем из двух частей, складской и производственной. Там, где находится складское помещение, хранились пластмассовые емкости с горюче-смазочными материалами и маслом, в этой части, в складской, и произошло возгорание. Под воздействием высокой температуры емкости расплавились, ГСМ разлились и горели", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на момент возникновения пожара в помещении находился один человек, который был госпитализирован с ожогами. Открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 100 кв. м. "Сейчас ведется проливка, повреждено только складское помещение, оперативные действия огнеборцев позволили защитить от огня производственное помещение, оно не пострадало", - добавили в пресс-службе.