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Fox: в Иллинойсе 12 человек пострадали при стрельбе

Из них двое находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 19 июля. По меньшей мере 12 человек пострадали рано утром в воскресенье после того, как неизвестный открыл огонь по собравшимся на набережной в городе Пеория (штат Иллинойс). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

По сведениям ее представителя Эми Дотсон, инцидент произошел в 04:42 по местному времени (12:42 мск) в районе городской набережной, где собралось около 200 человек. Отмечается, что двое из 12 пострадавших получили ранения в спину и находятся в тяжелом состоянии. В то же время жизни получивших огнестрельные ранения ничего не угрожает.

В настоящее время проводится расследование деталей происшествия. Информация о подозреваемом и другие подробности стрельбы пока не приводятся.

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