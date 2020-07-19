Экс-директора "Ростсельмаша" ранили, а его сестру убили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Неизвестные напали на дом бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в Ростовской области. Информацию об этом подтвердил ТАСС учредитель завода Константин Бабкин.

"Да, меня известили об этом. Ужасная ситуация. Со своей стороны поддержим Юрия Александровича. Сам только узнал, подробностей пока никаких не знаю", - сказал президент промышленного союза "Новое содружество" (учредитель "Ростсельмаша") Бабкин.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш" убита, сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован с полученными травмами в результате нападения на их дом в Азовском районе Ростовской области.

О возбуждении уголовного дела

В пресс-службе управления СК РФ по региону сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством сестры Юрия Пескова.

"19 июля на территории домовладения, расположенного в селе Новомаргаритово Азовского района, обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Там же с телесными повреждениями обнаружен 83-летний хозяин домовладения. Он госпитализирован", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 ("Убийство), ч. 4 ст. 162 ("Разбой") УК РФ.

Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и выполняют другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц.

Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет, начиная с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Герой Социалистического Труда. Сейчас он на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.

В новость внесены изменения (19:07 мск) - добавлен комментарий пресс-службы управления СК РФ по региону.