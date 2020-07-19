Площадь пожара в Башкирском заповеднике превысила 208 га

ТАСС, 19 июля. Площадь пожара в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе республики выросла до 208,7 га. Тушение пожара продолжается, сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба главы республики.

"Площадь пожара - 208,7 га", - сообщили в пресс-службе.

Пожарные организовали встречный пал, чтобы сжечь горючие материалы на пути распространения огня. Это позволит увеличить ширину препятствия, через которое мог бы произойти переброс огня или искр от основного пожара. Вокруг каждого населенного пункта, где имеется предполагаемая угроза, произведена опашка. Угрозы населенным пунктам нет.

"На сегодня из пяти очагов пожара в Бурзянском районе один пожар вблизи деревни Кильдигулово полностью ликвидирован, один - возле деревни Саргая - локализован. В тушении пожара задействовано 352 человека и 103 единицы техники", - добавили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, в Башкирии в воскресенье температура воздуха ночью составляет 17-22 градусов тепла, в горных районах до 12 градусов, днем 27-32 градуса, по югу до 37 градусов.

Башкирский государственный природный заповедник расположен на площади около 50 тыс. га в центре Южного Урала, почти на границе Европы и Азии, среди гор и лесов Бурзянского района Башкирии. Там насчитывается более 100 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу России и Башкирии. На сегодняшний день в заповеднике работает пять историко-эколого-геологических троп протяженностью до трех километров.