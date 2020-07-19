В больнице рассказали о состоянии раненного после нападения экс-главы "Ростсельмаша"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Состояние бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, госпитализированного после нападения на его дом, удовлетворительное, сообщили ТАСС в центральной горбольнице Азова.

"Песков поступил сегодня после обеда с черепно-мозговой травмой средней тяжести. Состояние удовлетворительное", - сказал представитель больницы.

В воскресенье источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш" убита, сам экс-директор предприятия госпитализирован в результате нападения на их дом в Азовском районе Ростовской области.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ журналистам сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством пожилой женщины в ходе разбойного нападения на дом в Азовском районе. По данным следователей, 19 июля на территории дома, расположенного в селе Новомаргаритово, обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Там же с телесными повреждениями в области головы и тела обнаружен 83-летний хозяин домовладения. Его направили в медучреждение.

Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет, начиная с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Героя Социалистического Труда. Сейчас он на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.