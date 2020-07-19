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СК назвал цель нападения на дом экс-главы "Ростсельмаша"

По предварительным данным следователей, ею было ограбление

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Нападение на дом экс-главы "Ростсельмаша" Юрия Пескова, при котором он был ранен, а его сестра убита, было совершено с целью ограбления, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

"По предварительным данным, целью преступников было завладение имуществом потерпевших", - сказал представитель управления.

По данным следователей, 19 июля на территории домовладения, расположенного в селе Новомаргаритово в Азовском районе, обнаружили тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. 83-летний Песков получил травмы головы и тела, он был госпитализирован. По данным центральной горбольницы, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет, начиная с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Герой Социалистического Труда. Сейчас он на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.

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