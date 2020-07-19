На Кипре православный митрополит врезался в полицейскую машину, находясь за рулем лимузина

НИКОСИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием одного из высших иерархов Кипрской православной церкви - митрополита Пафского Георгия - произошло в воскресенье в западной части Кипра. Об этом информировала кипрская полиция.

Как сказано в сообщении, лимузин священнослужителя, за рулем которого находился сам глава митрополии, столкнулся с патрульной полицейской автомашиной на горном шоссе между деревней Цада и городком Полис Хрисохус. В полиции подчеркнули, что в результате ДТП "никто не пострадал, однако автомашинам был нанесен незначительный ущерб".

В сообщении также говорится, что в настоящий момент продолжается расследование причин и обстоятельств этой аварии.

Митрополиту Георгию (Папахризостому) 71 год. Он возглавил Пафскую митрополию - одну из девяти епархий острова со статусом митрополий - в 2006 году, когда его предшественник на этом посту - митрополит Хризостом - был избран предстоятелем Кипрской православной церкви.