Пожар на территории природного заповедника в Башкирии локализовали

ТАСС, 19 июля. Пожар в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе республики локализовали. Площадь активного горения на данный момент превышает 0,5 га, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожар локализован, дальнейшего распространения не наблюдается. Площадь активного горения в настоящий момент составляет 0,51 га. Сил и средств для ликвидации пожара достаточно", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, в Башкирии в воскресенье температура воздуха ночью составляет 17-22 градуса, в горных районах до 12 градусов, днем было 27-32 градуса, по югу - до 37 градусов.

Башкирский государственный природный заповедник расположен на площади около 50 тыс. га в центре Южного Урала, почти на границе Европы и Азии, среди гор и лесов. Там насчитывается более 100 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу России и Башкирии. На сегодняшний день в заповеднике открыто пять историко-эколого-геологических троп протяженностью до трех километров.