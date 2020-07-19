Под Ростовом погибла женщина и пострадал ребенок в ДТП с участием полицейской машины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. ДТП с участием служебного автомобиля полиции произошло в воскресенье в городе Батайске Ростовской области. В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля, а также пострадал находившийся в нем пятилетний ребенок, сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

"В 17:10 на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградская в городе Батайске, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся со служебным автомобилем полиции. В результате столкновения госпитализированы пассажиры ВАЗ-2107 (женщина, 1984 года рождения и ребенок, 2015 года рождения). Женщина впоследствии скончалась", - сказали в управлении.

По факту ДТП проводится проверка.