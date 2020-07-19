СК обратится в суд с ходатайством об аресте жителя Подмосковья, избивавшего своего пасынка

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Следствие в понедельник будет ходатайствовать об аресте мужчины, жителя Подмосковья, систематически избивавшего своего двухлетнего пасынка. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ), меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство будет передано в Дмитровский городской суд утром 20 июля ", - сказала Врадий.

По ее словам, мальчика с травмами на лице и теле, без присмотра родителей, обнаружил охранник КПП на территории СНТ в Дмитрове и обратился в правоохранительные органы.

В воскресенье следователи задержали молодого человека, подозреваемого в истязании своего двухлетнего пасынка (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)".

По предварительным данным, с 1 по 18 июля мужчина систематически бил ребенка. На допросе подозреваемый сообщил, что бил мальчика из-за неприязненного отношения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следователями опрошен ряд свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза ребенку.

Как сообщили в пресс-службе подмосковной полиции, мальчик госпитализирован. В отношении матери ребенка - 29-летней уроженки Тульской области - отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").