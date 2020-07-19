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В Бурятии перестал выходить на связь самолет Ан-2 с шестью людьми на борту

Самолет вылетел из населенного пункта Кырен. По предварительной информации, он производил химическую обработку полей
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 19 июля. Самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, не выходит на связь. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в региональном главке МЧС РФ.

"В 20:21 мск поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании "Феникс". На борту шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира. Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен в Бурятии, точный маршрут следования не известен", - сказали в главке.

На поиски борта из Иркутска уже вылетел самолет Ан-26 авиакомпании "Ираэро". В 00:30 мск к поискам должен присоединится Ан-2 авиакомпания ''Феникс". По предварительной информации, самолет совершал химическую обработку полей, заявка на полет не была одобрена.

В ведомстве добавили, что, согласно информации координационного центра по поиску бортов в Новосибирске, самолет может находиться на территории Иркутской области.

Согласно сайту авиакомпании "Феникс", она создана более 40 лет и зарегистрирована в городе Ачинск Красноярского края. Компания выполняет услуги по авиационно-химической обработке, патрулированию лесов, аэрофотосъемке.

Теги
РоссияИркутская областьБурятия
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