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СМИ: два солдата погибли в результате подрыва мины в Колумбии

Еще двое получили ранения, передает радиостанция La FM

БОГОТА, 19 июля. /ТАСС/. По меньшей мере двое представителей Вооруженных сил Колумбии погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва мины на западе страны. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в воскресенье днем в муниципалитете Архелия (западный департамент Каука). Военные участвовали в операции по уничтожению посевов наркотиков. Двое солдат погибли на месте от взрыва. Еще двое получили травмы различной степени тяжести, они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование инцидента.

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Колумбия
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