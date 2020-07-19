СМИ: два солдата погибли в результате подрыва мины в Колумбии

БОГОТА, 19 июля. /ТАСС/. По меньшей мере двое представителей Вооруженных сил Колумбии погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва мины на западе страны. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в воскресенье днем в муниципалитете Архелия (западный департамент Каука). Военные участвовали в операции по уничтожению посевов наркотиков. Двое солдат погибли на месте от взрыва. Еще двое получили травмы различной степени тяжести, они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование инцидента.