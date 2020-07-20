Вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 со спасателями на борту вылетели на поиски пропавшего Ан-2

ИРКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 отправили на поиски самолета авиакомпании "Феникс", который ранее вылетел из населенного пункта Кырен в Республике Бурятия и перестал выходить на связь. В поисках участвует и третий самолет, на борту которого находятся представители перевозчика. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

"В настоящий момент поиском пропавшего самолета занимаются три воздушных судна: вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", самолет Ан-26 авиакомпании "Ираэро" и Ан-24 авиакомпании "Феникс". Несколько часов назад при облете места поиска пилоты заметили световые сигналы фонариком из леса, хотя утверждать, что это члены экипажа пропавшего самолета, пока очень рано. Поисковая операция продолжается", - сказал собеседник агентства.

На борту вертолета и самолета Ан-26 находятся спасатели, в самолете Ан-24 авиакомпании "Феникс" - представители перевозчика. В поисково-спасательном центре отметили, что вылетев из Кырена, самолет Ан-2 отправился на северо-запад, в Иркутскую область.

Информация о том, что Ан-2 своевременно не вышел на связь, поступила вечером в воскресенье. Сообщалось, что на борту находятся шесть человек, из них двое - члены экипажа и четверо - пассажиры. По предварительной информации, самолет совершал химическую обработку полей, заявка на полет не была одобрена.