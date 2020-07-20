Пропавший Ан-2 перестал выходить на связь через шесть часов после вылета

ТАСС, 20 июля. Самолет Ан-2, который пропал, предположительно, в Иркутской области, вылетел из бурятского села Кырен вечером в воскресенье, сигнал о том, что он перестал выходить на связь, поступил спасателям лишь через шесть часов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник начальник Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

"Самолет вылетел не ночью, а вечером воскресенья, в 19:25 по местному времени (14:25 мск). Руководитель авиакомпании "Феникс" знал о вылете, поэтому предполагаемый район поиска нам известен. В настоящий момент поиском пропавшего самолета занимаются три воздушных судна: вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", самолет Ан-26 авиакомпании "Ираэро" и Ан-24 авиакомпании "Феникс", - сказал Дрегер.

По предварительной информации, на борту пропавшего самолета находились члены экипажа других воздушных судов. Предполагается, что они вылетели с целью осмотра территории для последующей химической обработки полей. Ранее сообщалось, что на борту пропавшего Ан-2 находились два члена экипажа и четверо пассажиров.