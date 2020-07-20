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Спасатели ищут туриста, пропавшего на Вилючинском вулканe

Специалисты обследовали 25 км территории

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Поиски мужчины, пропавшего 15 июля в районе Вилючинского перевала, продолжаются третий день, сообщил в понедельник зампредседателя правительства Камчатки Сергей Хабаров на аппаратном совещании у врио губернатора региона.

15 июля в район Вилючинского вулкана отправились двое мужчин на квадроцикле. Спасательные службы получили сообщение о том, что один из них потерялся, 17 июля.

"Поиски человека велись 18 и 19 июля силами Камчатского спасательного центра. В поисках были задействованы более 30 спасателей. Обследовано 25 км территории. Сегодня поиски будут продолжены с применением квадрокоптера", - сказал Хабаров.

Вилючинский - потухший вулкан, расположенный на юго-западе полуострова. Его высота - около 2 200 м.

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