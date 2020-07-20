Получивший два пожизненных срока "ангарский маньяк" сознался еще в двух убийствах

ИРКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Приговоренный к двум пожизненным срокам за 81 убийство и три покушения на убийство женщин бывший лейтенант МВД Михаил Попков из Иркутской области, "ангарский маньяк", сознался еще в двух эпизодах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В Иркутскую область этапирован Михаил Попков в связи с новыми эпизодами преступлений. На допросе следователям СК России осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал", - говорится в сообщении.