{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Получивший два пожизненных срока "ангарский маньяк" сознался еще в двух убийствах

Михаил Попков сообщил, что убил женщин в период с 1995 по 1998 годы

ИРКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Приговоренный к двум пожизненным срокам за 81 убийство и три покушения на убийство женщин бывший лейтенант МВД Михаил Попков из Иркутской области, "ангарский маньяк", сознался еще в двух эпизодах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

На эту тему

"В Иркутскую область этапирован Михаил Попков в связи с новыми эпизодами преступлений. На допросе следователям СК России осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияИркутская область
В штате Нью-Джерси убили сына и ранили мужа федерального судьи
Нападавший скрылся с места преступления
Читать полностью