СМИ: на Арубе при крушении вертолета погибли двое нидерландских военных

ГААГА, 20 июля. /ТАСС/. Двое нидерландских военнослужащих погибли при падении вертолета в море недалеко от Арубы. Об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, вертолет рухнул в море при перелете 19 июля днем по местному времени между Арубой и Кюрасао - двумя самоуправляемыми государственными образованиями в Карибском море, входящими в состав Королевства Нидерланды. На борту находились четыре человека. Двое из них были спасены и не пострадали. Двое других погибли.

Как уточнил командующий Вооруженными силами Нидерландов Роб Бауэр, речь идет о женщине 34 лет и мужчине 33 лет. Их имена не называются.

Инцидент произошел в 12,5 км от побережья. Нидерландские военные начали расследование трагедии.