СМИ: число жертв наводнений в Индии достигло 100

ТАСС, 20 июля. По меньшей мере 100 человек погибли в Индии в результате наводнений, больше всего от удара стихии пострадал северо-восточный штат Ассам. Об этом 20 июля сообщила газета Daily Pioneer.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями Ассама, число погибших от наводнений, вызванных разливом реки Брахмапутра в результате проливных муссонных дождей, достигло в регионе 85 человек. Потоками воды уничтожены 3 тыс. деревень в 25 из 33 округов штата. Власти создали более 50 тыс. временных лагерей, куда из районов бедствия эвакуировали сотни тысяч человек.

"Уровень воды в Брахмапутре из-за непрекращающихся дождей продолжает повышаться. Ситуация остается критической, - заявил министр водных ресурсов Ассама Кешат Маханта. - Борьбу со стихийным бедствием осложняет пандемия коронавируса".

Сообщения о гибели жителей в результате наводнений поступают из восточного штата Бихар. Четыре человека стали жертвами наводнений в воскресенье в индийской столице Нью-Дели.