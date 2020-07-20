На юго-востоке Москвы автобус врезался в остановку

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали при наезде автобуса на остановку на улице Краснодонской в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"На улице Краснодонской водитель автобуса не справился с управлением и врезался в остановку. Пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

В автобусе пострадавших нет, получившие травмы находились на остановке. Один из них находится под автобусом без признаков жизни, спасатели пытаются его извлечь. Автобус следовал по маршруту улица Саратовская - улица Головачева.

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