Число пострадавших в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы выросло до трех

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Три человека, по уточненной информации, получили травмы в результате ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Около 07:45 в районе дома 15 по Ставропольской улице (пересечение с Краснодонской - прим. ТАСС) водитель автобуса совершил наезд на препятствие, находящееся справа по ходу движения. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека", - сказали в ведомстве.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что два человека получили травмы при наезде автобуса на остановку на Краснодонской улице. Все они в момент аварии стояли на остановке, среди них нет пассажиров. Одного из пострадавших спасатели извлекли из-под автобуса.

Автобус следовал по маршруту улица Саратовская - улица Головачева.