В ДТП под Астраханью пострадали пять человек

АСТРАХАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в Астраханской области, пострадали пять человек, в том числе две девочки 12 и 13 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону в понедельник.

"Сегодня в 08:25 [07:25 мск] на 1 251-м км трассы Р-22 "Каспий" произошло столкновение двух транспортных средств. В результате пострадали водитель автомобиля ВАЗ-2110 1968 года рождения (предварительно, получил переломы), его пассажиры: женщина 1980 года рождения и две девочки 2007, 2008 годов рождения (предварительно, получили сотрясение головного мозга)", - сообщили в пресс-службе.

Также пострадал водитель автомобиля "Соболь" 1958 года рождения, уточнили в МВД. Пострадавших госпитализировали в больницы, на месте работают сотрудники отдела ГИБДД по Енотаевскому району.