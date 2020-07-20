Женщина погибла при наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Женщина погибла в ДТП на юго-востоке Москвы, где автобус наехал на остановку. Об этом в понедельник журналистам сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Погибла одна женщина 1944 года рождения", - сказал он. По его данным, за рулем автобуса находилась женщина, она не справилась с управлением. "Водитель автобуса не справилась с управлением. При этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена. Дальнейшие обстоятельства аварии выясняются. Семье погибшей правительство Москвы окажет материальную помощь", - отметил Ликсутов.

Автобус следовал по маршруту от улицы Саратовской до улицы Головачева. Около 07:45 в районе дома 15 по Ставропольской улице на пересечении с Краснодонской улицей водитель автобуса наехал на остановку общественного транспорта. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека, один погиб.