Жительница Москвы заплатила мошенникам €54 тыс. за снятие порчи

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Злоумышленники под видом экстрасенсов похитили более 4 млн рублей у жительницы Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе главка столичной полиции.

"Гражданка по телевизору увидела передачу про экстрасенсов, решив, что они ей смогут помочь. После этого она позвонила по телефону, указанному в титрах этой телепрограммы, где ей сказали, что на нее наложена порча и необходимо как можно скорее ее снять. Женщина согласилась. После первого сеанса ей сказали, что надо оплатить €400, после второго - €6,6 тыс., после чего попросили оплатить еще €9,8 тыс. сказав, что у них есть фонд и деньги ей вернутся. Всего она перевела им €54 тыс. (по текущему курсу - 4,4 млн рублей), после этого с ней перестали выходить на связь", - сказали в полиции.

Пострадавшая обратилась с заявлением в ОМВД "Китай-город". По факту инцидента начата долсдественная проверка.