В Москве, Ростове-на-Дону и Волгограде задержали подозреваемых в нападении на фермера

ВОЛГОГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Троих подозреваемых в разбойном нападении на фермера осенью прошлого года под Волгоградом задержали в Москве, Ростове-на-Дону и Волгограде, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Несколько месяцев понадобилось полицейским, чтобы установить личности и задержать подозреваемых. Ими оказались 28-летний москвич, а также ранее судимые 34-летний ростовчанин и 41-летний волгоградец. Приятели сознались в содеянном и пояснили, что у них возник умысел на совершение хищения денежных средств у фермера в Городищенском районе под Волгоградом, так как они знали, что после реализации сельхозпродукции у него должна иметься крупная сумма денег. Однако злоумышленники не предполагали, что мужчина окажет активное сопротивление и не поддастся на их угрозы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в середине ноября 2019 года в полицию обратился 44-летний житель Городищенского района Волгоградской области, который сообщил, что в вечернее время трое незнакомых в масках ворвались к нему в дом и стали требовать денежные средства. После его отказа они обыскали жилище, а когда ничего не нашли, избили хозяина дома железными прутами и скрылись, забрав с собой портмоне, в котором находились документы и восемь тысяч рублей. В результате мужчину доставили в больницу с травмами головы.

В отношении подозреваемых продолжается расследование уголовного дела о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Эта статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Всех троих задержанных заключили под стражу.