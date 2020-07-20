В Пензенской области поймали банду обнальщиков с оборотом более 330 млн рублей

ТАСС, 20 июля. Полиция в Пензенской области задержала пятерых злоумышленников, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. За два года теневой оборот банды превысил 330 млн рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Теневые банкиры обслуживали около 200 клиентов, в числе которых организации и предприниматели, работающие в сфере торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели. За услуги по обналичиванию денежных средств взимались проценты. Предварительно установлено, что с января 2017 по ноябрь 2019 года оборот незаконных банковских операций составил более 330 млн рублей", - сказала Волк.

Троих задержанных заключили под стражу, двоих отпустили под подписку о невыезде.

По данным полиции, один из обвиняемых создал группу из своих знакомых, чтобы открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, осуществлять расчеты по поручению клиентов и проводить их кассовое обслуживание. Для этого в Пензе сняли несколько офисов и приняли на работу сотрудников, не знавших о криминальном характере услуг.