Землевладелец в Чехове оштрафован на 87 млн рублей за ущерб почвам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Владелец земли оштрафован за незаконное размещение отходов в деревне Сергеево городского округа Чехов в Подмосковье, ущерб составил 87 млн рублей. Поскольку нарушитель отказался возместить его добровольно, ему придется сделать это по решению суда, сообщила в понедельник пресс-служба Минэкологии Московской области.

"Щелковский городской суд вынес решение по иску Минэкологии о возмещении ущерба, нанесенного почвам в результате незаконного размещения отходов в деревне Сергеево городского округа Чехов. В ходе следствия выяснилось, что на участок свозили известь, золу от сожженных коммунальных отходов, а также грунты и строительный мусор. Площадь незаконного размещения превысила 5 тыс. кв. м, объем отходов - более 10 тыс. куб. м. Рассчитанный ущерб, нанесенный почвам, составил более 87 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее жители деревни обратились в Минэкологии с жалобой на захламление строительными отходами участка земли сельхозназначения, принадлежащего физическому лицу.