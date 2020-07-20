В квартире на западе Москвы нашли убитой 90-летнюю преподавательницу ВГИК

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Тело 90-летней преподавательницы ВГИК Иды Щур с ножевыми ранениями обнаружено в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело 90-летней Иды Щур было найдено сиделкой, которая 19 июля пришла в квартиру пожилой женщины. На теле множество ножевых ранений", - сказал собеседник агентства.

Информацию об убийстве ТАСС подтвердили в пресс-службе столичного управления СК. "По данным следствия, 19 июля в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", - сказали в СК, не уточнив личность погибшей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Ида Щур - теоретик музыкального искусства, автор множества монографий. Более 50 лет преподавала во ВГИК историю культуры.