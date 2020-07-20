В Петербурге майора Военно-космической академии оштрафовали за сбор денег с курсантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд оштрафовал майора Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского Петра Долженкова, признанного виновным в хищении денежных средств у курсантов академии под предлогом оказания им помощи в сдаче экзаменов, при этом не обладая соответствующими возможностями. Об этом сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом вынесен приговор в отношении майора Военно-космической академии Петра Долженкова, признанного виновным в хищении денежных средств, совершенном путем обмана с использованием своего служебного положения, то есть по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Долженкову назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Осенью 2019 года Долженков предложил четырем своим курсантам помощь в период зимней экзаменационной сессии, не имея возможности повлиять на образовательный процесс в силу занимаемой им должности. Он также попросил их подыскать однокурсников с низкой успеваемостью, которым могут понадобится его услуги, оцененные в пять тысяч рублей. Всего таким образом подсудимый похитил 97 480 рублей.

Долженков признал себя виновным частично, подтвердив в своих показаниях обстоятельства получения им денежных средств от подчиненных военнослужащих. Однако, по его словам, корыстной заинтересованности не имел, полученные деньги планировал потратить на восстановление материально-технической базы учебного корпуса в военном городке академии и частично их потратил на эти цели. В дальнейшем все полученные от курсантов деньги он им вернул.