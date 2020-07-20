Суд отпустил под подписку о невыезде фигуранта дела о пытках в колонии Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля изменил меру пресечения бывшему начальнику по воспитательной части местной колонии № 1 Ивану Калашникову, фигуранту дела о пытках заключенного Евгения Макарова, с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом из зала суда сообщили адвокаты фонда "Общественный вердикт" в Telegram-канале "Ярославское дело".

"Суд постановил приостановить рассмотрение дела в отношении Ивана Калашникова до его выздоровления и изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде", - говорится в сообщении.

В июле 2018 года Заволжский суд Ярославля отправил Калашникова под домашний арест. Подсудимый несколько лет страдает онкологическим заболеванием. В связи с этим прокурор ходатайствовала об изменении Калашникову меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщила ТАСС адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова.

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 11 из них арестованы, двое находятся под домашним арестом, один - под подпиской о невыезде. В январе Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор фигуранту дела. Сергей Ефремов, заключивший со следствием досудебное соглашение, получил 4 года колонии.