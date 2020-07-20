Подозреваемые в нападении на дом экс-главы "Ростсельмаша" задержаны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на домовладение в Азовском районе Ростовской области, в ходе которого обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти и 83-летний хозяин дома с телесными повреждениями. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Ранее учредитель "Ростсельмаша" Константин Бабкин подтвердил ТАСС, что нападение произошло на дом бывшего гендиректора Юрия Пескова.

"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в тесном взаимодействии следователей следственного управления и сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области установлены и задержаны лица, причастные к совершению преступлений. Ими оказались двое жителей Азовского района Ростовской области, 1992 и 1994 года рождения и уроженец г. Санкт-Петербург, 1982 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По данным СК, при задержании у подозреваемых обнаружено и изъято имущество, похищенное в ходе совершения преступлений и принадлежащее потерпевшим. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства совершенных преступлений.

В воскресенье следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пожилой женщины в ходе разбойного нападения на дом в Азовском районе Ростовской области. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.

Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет начиная с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Герой Социалистического Труда. Сейчас он на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.