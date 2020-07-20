Военнослужащего ВВС США обнаружили мертвым на базе в Южной Корее

ТАСС, 20 июля. Американский военнослужащий обнаружен мертвым на военно-воздушной базе США Гунсан в Республике Корея. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на командование 8-го авиационного полка ВВС Соединенных Штатов.

По его данным, военный без признаков жизни был обнаружен в казарме сослуживцем в 08:50 (02:50 мск). Спустя 20 минут была констатирована его смерть. Личность и звание военнослужащего не раскрываются. При этом известно, что он не был из числа южнокорейских граждан, расквартированных на базе.

Командование приступило к расследованию причин происшествия.