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Военнослужащего ВВС США обнаружили мертвым на базе в Южной Корее

Командование приступило к расследованию причин происшествия

ТАСС, 20 июля. Американский военнослужащий обнаружен мертвым на военно-воздушной базе США Гунсан в Республике Корея. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на командование 8-го авиационного полка ВВС Соединенных Штатов.

По его данным, военный без признаков жизни был обнаружен в казарме сослуживцем в 08:50 (02:50 мск). Спустя 20 минут была констатирована его смерть. Личность и звание военнослужащего не раскрываются. При этом известно, что он не был из числа южнокорейских граждан, расквартированных на базе.

Командование приступило к расследованию причин происшествия.

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