Полиция задержала адвокатов и семью объявленного в розыск фигуранта дела о торговле детьми

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали юристов объявленного в федеральный розыск основного фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей Константина Свитнева. Также задержали его родственников, которые в понедельник забрали из больницы Подмосковья его детей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых.

"Мы находимся в полиции и пишем заявление с объяснением, нас могут арестовать. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о задержании защитников и возбуждении уголовного дела о похищении детей в отношении родственников Свитнева и в отношении адвокатов, в том числе и меня, которые сопровождали их сегодня в больнице, откуда сегодня они забрали детей", - рассказал защитник.

По его словам, юристов и родственников Свитнева задержали после визита к прокурору, которому они предъявили все документы на детей. "Однако прокуроры созвонились со следователем, который в свою очередь заявил, что их не устраивают доверенности, выданные обвиняемым. Все доверенности, которые предоставили родственники обвиняемого правоохранителям, подлинные, даже учитывая, что они иностранные. Договор о признании нотариальных действий с Чехией в материалах дела имеет юридическую силу. Тем не менее сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по похищению детей Свитнева родственниками, а нас следствие рассматривает как пособников этого похищения", - уточнил Трунов.

Ранее сообщалось, что семья Свитнева забрала его детей из подмосковной больницы в Видном. По словам Трунова, во время обыска 14 июля по месту проживания Свитнева правоохранительные органы изъяли его детей "как вещественное доказательство", а органы опеки и попечительства отвезли их в подмосковную больницу.