Пострадавшего от грабителей экс-главу "Ростсельмаша" перевели в областную больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Бывшего директора завода "Ростсельмаш" Юрий Песков, которгоспитализировали после разбойного нападения на его дом в Азовском районе Ростовской области, перевели в ростовскую областную клиническую больницу. Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, пациент находится в сознании.

"Переведен в областную клиническую больницу. Состояние средней тяжести, находится в сознании", - сказал представитель регионального Минздрава.

Нападение произошло в воскресенье, убили пожилую сестру Пескова. Правоохранительные органы возбудили дело, уже задержали троих подозреваемых, у них изъяли имущество потерпевших.

Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Героя Социалистического Труда. Сейчас он на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.