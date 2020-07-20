В Великом Новгороде возбудили уголовное дело из-за халатности при строительстве детсада

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Новгородской области из-за халатности должностных лиц, допущенной при строительства детского сада в Великом Новгороде, который по контракту должны были сдать в октябре прошлого года, сообщили ТАСС в понедельник в прокуратуре Новгородской области.

"На основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 1. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура региона провела проверку соблюдения требований законодательства при реализации национального проекта "Демография". Ведомство установило, что в мае 2018 года Управление капитального строительства Великого Новгорода и коммерческая организация заключили муниципальный контракт на сумму более 170 млн рублей на возведение детского сада на 190 мест. Как пояснили ТАСС в прокуратуре региона, речь идет о детском саде в микрорайоне Ивушки Великого Новгорода. На данный момент анонсированный властями срок завершения его строительства - 1 сентября 2020 года, хотя объект должны были построить в октябре прошлого года.

"Организацией систематически нарушались сроки выполнения строительных работ, а при их истечении объект завершен не был. При этом должностные лица управления капитального строительства и администрации Великого Новгорода на нарушения предусмотренных контрактом сроков своевременно не реагировали. В результате бездействия выделенные бюджетные средства освоены не были, а бюджетной системе РФ причинен особо крупный ущерб на сумму более 29 млн рублей", - добавляется в сообщении прокуратуры.

Как ТАСС сообщал ранее, в областном центре с помощью средств нацпроектов идет строительство трех детских садов общей стоимостью более 480 млн рублей: в микрорайоне Ивушки; на улице Речной и на улице Вересова. Все три объекта по контрактам должны были сдать осенью 2019 года. Однако в сентябре прошлого года прошлые подрядчики заявили, что не успеют вовремя сдать объекты. Позже администрация города расторгла контракт с одной из стройкомпаний, а возведением всех трех объектов занялась компания "Спецстрой", городские власти рассчитывали, что строительство этих детских садов завершится летом 2020 года, но этого не произошло.

После этого власти расторгли контракт и с компанией "Спецстрой", начав поиск новых подрядчиков для завершения стройки трех детских садов. В мае стало известно, что новых подрядчиков для завершения недостроенных объектов выбрали, они приступили к работе.