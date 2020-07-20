СК решил освободить фигуранта дела основателя проекта "Омбудсмен полиции" Худякова

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следственный комитет решил освободить из-под стражи Игоря Худякова - фигуранта дела основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Следователем по особо важным делам следственного управления по ЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве принято решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Худякова И. В. и назначении ему подписки о невыезде. В течение ближайшего времени (один-два дня) Худяков будет освобожден из-под стражи", - сказал защитник.

Адвокат пояснил, что мера пресечения была смягчена в связи с переквалификацией обвинения. "Худякову ранее было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору"), а теперь по ч. 1 той же статьи ("Незаконные изготовление и (или) перемещение порнографических материалов через границу в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования"). Ему грозит до двух лет колонии", - сказал защитник.

Худяков был ранее арестован Тверским судом столицы. 24 мая его привезли в Москву из Вологды в сопровождении спецназа ОМОН. Двумя днями ранее в его квартире прошел обыск, связанный с одним из уголовных дел в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.