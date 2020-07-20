СК завершил следствие по делу о растрате при строительстве спортплощадки в Рязани

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование по делу о растрате при установке спортивной площадки в Рязани, о которой на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 2019 году сообщили президенту РФ. Фигурантами дела являются бывший и. о. главы города и его подчиненные, сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и. о. главы города Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного - бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ города Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО "Уютный двор 62" Михаила Пузанова. Они обвиняются в совершении растраты бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ)",- говорится в сообщении.