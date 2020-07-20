Адвокат Уилана сообщил, что обмен осужденного может произойти в сентябре

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Обмен американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, может состояться в сентябре. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

"Обменять Уилана могут в сентябре. Пока же он остается в СИЗО "Лефортово", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд направил в СИЗО "Лефортово" распоряжение об исполнении приговора Уилану. Он был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.