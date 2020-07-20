В Карелеии прокуратура начала проверку выброса масла в реку Онда

ТАСС, 20 июля. Выброс технического масла в реку Онда в Карелии, который произошел вечером в пятницу из-за аварии на местной ГЭС, не привел к попаданию нефтепродуктов в акваторию Белого моря. На данный момент природоохранная прокуратура проводит проверку по факту инцидента, а республиканский Роспотребнадзор изучает пробы речной воды, сообщил в понедельник ТАСС первый замминистра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Алексей Павлов.

"Росприродназдором в рамках рейдовых мероприятий отобраны пробы природных загрязненных вод в акватории реки Онда. В настоящее время подведомственным учреждением Росприроднадзора, центром лабораторного анализа, проводится проверка, обработка этих проб. На шлюзах администрацией Беломорско-Балтийского канала ведется мониторинг ситуации, сведений о попадании нефтепродуктов в Беломорско-Балтийский канал, в Белое море, пока информации у нас нет о том, чтобы они туда поступали. Природоохранной прокуратура совместно с прокуратурой Сегежеского района проводят проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что авария произошла 17 июля около 13:40 мск. Вдоль береговой линии реки обнаружили сгустки масляных пятен. Объем выброса составил 200 кг. В управлении отметили, что выброс произошел из-за аварии на Ондской ГЭС, под критерии ЧС данный разлив с учетом его объемов не попадает. Для ликвидации последствий задействовали 25 человек и 13 единицы техники. От МЧС 4 человека и 3 единицы техники, включая одно плавсредство. Ликвидировать выброс масла удалось только через два дня - в воскресенье вечером пресс-служба республиканского МЧС сообщила о завершении очистки участка реки Онда.