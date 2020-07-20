СМИ: власти Нигерии начали поиск похищенных пиратами в Гвинейском заливе моряков

ТАСС, 20 июля. Власти Нигерии приступили к поиску моряков танкера-химовоза Curacao Trader в Гвинейском заливе. Об этом в понедельник сообщила нигерийская газета Daily со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны. На минувшей неделе преступники захватили и увезли с собой 13 членов экипажа танкера, в том числе семь россиян.

"В настоящее время мы занимаемся их поиском, - цитирует издание свой источник. - Нельзя исключать вариант похищения с целью получения выкупа, поскольку имеются указания, что похитители действуют ради финансовой выгоды". Пока что местонахождение моряков неизвестно.

Ранее в понедельник посольство РФ в Нигерии подтвердило, что "среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся семь российских граждан".

О высадке пиратов на борт Curacao Trader сообщил 17 июля портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море. По его данным, на борт танкера поднялись восемь вооруженных лиц. Портал указывает, что никогда ранее захваты заложников в Гвинейском заливе не совершались на столь удаленном расстоянии от берега. По его мнению, все говорит о том, что в преступной операции участвовало также крупное судно.

Танкер под флагом Либерии, способный перевозить как нефть, так и жидкие химические вещества, вышел из порта Ломе (Того). Он был атакован в 230 морских милях к югу от нигерийского города Лагос. Судно принадлежит компании Curacao Trader Shipping.