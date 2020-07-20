В Ивановской области полицейский с супругой подозреваются в покушении на мошенничество

ТАСС, 20 июля. Начальник отделения уголовного розыска МО МВД "Кинешемский" и его жена обвиняются в покушении на мошенничество на 1,2 млн рублей. Сотрудник полиции за вознаграждение обещал прекратить оперативно-разыскные работы в отношении мужчины, находившегося в розыске, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Ивановской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ивановской области сотруднику полиции и его жене предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере, ранее в отношении супругов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - говорится в сообщении.

Полицейский предложил 35-летнему местному жителю, обвиняемому в уголовном преступлении, за 1,2 млн рублей прекратить оперативно-разыскные мероприятия. 16 июля его жена получила часть оговоренной суммы - 610 тыс. рублей. Супругов задержали после передачи денежных средств, уточнили в пресс-службе. Полицейского заключили под стражу, его супруга находится под домашним арестом.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, по данному факту руководством ведомства назначили служебную проверку, которую проводит подразделение собственной безопасности УМВД России по Ивановской области. В случае, если вину сотрудника установят, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.