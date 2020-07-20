Житель Москвы расчленил тело умершего знакомого и пришел в полицию с повинной

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Москвич, расчленивший тело умершего после распития алкоголя своего знакомого, пришел с повинной в полицию. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

19 июля в лесополосе у железнодорожных путей вблизи улицы Милашенкова были обнаружены фрагменты тела мужчины. "20 июля житель столицы обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. В ходе допроса он дал подробные показания и сообщил, что утром после распития спиртных напитков увидел 60-летнего знакомого без признаков жизни. Испугавшись ответственности, он решил расчленить тело и спрятать в лесополосе", - сообщила представитель ГСУ.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза.