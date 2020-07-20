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Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы

Пострадавших поместят в краевую клиническую больницу

ЧИТА, 20 июля. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в понедельник во время ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в центре Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

"По предварительным данным, около 20:00 (14:00 мск) на перекрестке улиц Амурской и Ленинградской произошло столкновение автомобилей Fiat Ducato и Toyota Probox. В результате маршрутный автобус допустил опрокидывание. Пострадали восемь человек", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы Минздрава Забайкалья, на месте ДТП работают шесть бригад скорой помощи, включая реанимобили. "Пострадавшие транспортируются в дежурный стационар - краевую клиническую больницу", - уточнили ТАСС в Минздраве.

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