Адвокат сообщил, что суд над Ефремовым состоится в начале августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Судебный процесс над актером Михаилом Ефремовым, ставшим виновником ДТП со смертельным исходом, начнется в начале августа. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский.

"Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа", - сказал он.

Добровинский также сообщил ТАСС, что родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, готовят гражданские иски.

Потерпевшими по делу признаны четыре человека - вдова, брат и два сына Захарова. "Сейчас мы готовим гражданские иски, которые будут представлены в суде", - сказал он. Добровинский не уточнил общую сумму исков. Ранее источник ТАСС сообщил, что она составит не менее 1 млн рублей, при этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждал, что речь идет о 40 млн рублей.

В понедельник начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила ТАСС, обвинительное заключение по делу Ефремова утверждено, оно будет направлено в Пресненский суд Москвы. Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.