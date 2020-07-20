Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону после гибели ребенка на детской площадке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 7-летнего ребенка на детской площадке во дворе многоквартирного жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел в воскресенье вечером, 7-летний мальчик попытался перелезть бетонный парапет, ведущий на детскую площадку, и случайно задел столб освещения, находящийся под электрическим напряжением. Ребенок упал с высоты более двух метров, получив черепно-мозговую травму, которая стала причиной его смерти. В ходе расследования следователи дадут правовую оценку действиям работников товарищества собственников жилья, отметили в пресс-службе.

Прокуратурой взято на контроль расследование уголовного дела, отметили в пресс-службе прокуратуры региона. Отмечается, что обстоятельства свидетельствуют о том, что товариществом собственников жилья "Восход" не были приняты должные меры к своевременному выявлению и устранению неисправностей на детской игровой площадке.