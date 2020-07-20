По предварительной версии МВД, виновником ДТП под Астраханью стал водитель микроавтобуса

АСТРАХАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Водитель микроавтобуса "Соболь", по предварительной версии, стал виновником ДТП с легковым автомобилем в Астраханской области, где пострадали шесть человек, в том числе две девочки 12 и 13 лет. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"Водитель автомобиля ГАЗ-2752 ("Соболь") совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, двигавшемся в попутном направлении. Ранее [водитель ГАЗ] привлекался за превышение скорости", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в управлении, автомобили ехали в попутном направлении в сторону Волгограда. Во время поворота направо водитель "Соболя" совершил столкновение.

Ранее сообщалось о том, что на трассе Р-22 "Каспий" в Астраханской области столкнулись два автомобиля, в результате ДТП пострадали шесть человек, среди них два ребенка. Девочкам диагностировали сотрясение головного мозга.