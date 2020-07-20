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Количество жертв ДТП с участием машины полиции в Ростовской области увеличилось до двух

В воскресенье в Батайске произошло столкновение водитель автомобиля ВАЗ-2107 и служебного автомобиля полиции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Ребенок, получивший травмы в ДТП с участием служебного автомобиля полиции, произошедшем в воскресенье в городе Батайске Ростовской области, умер в медицинском учреждении. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

"Пятилетний ребенок сегодня скончался в медицинском учреждении", - сообщили в отделе пропаганды.

В воскресенье в Батайске Ростовской области, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение со служебным автомобилем полиции. В результате столкновения  пассажиров ВАЗ-2107 госпитализировали - женщину и ее пятилетнего ребенка. Женщина умерла в медицинском учреждении в воскресенье.

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