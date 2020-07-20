В Волгограде задержаны лжеполицейские, которые отобрали у местного жителя машину

ВОЛГОГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Четверо подозреваемых в разбойном нападении на жителя Волгограда, которые, представившись полицейскими, отобрали у мужчины мотоцикл и машину, задержаны и взяты под стражу, сообщатся на сайте МВД МЕДИА.

Установлено, что в конце июня 2019 года четверо волгоградцев, зная о том, что их сосед по гаражу допускает немедицинское употребление наркотических средств, разыграли инсценировку его задержания. Ворвавшись к 37-летнему мужчине в гараж, они представились сотрудниками правоохранительных органов, нанесли ему телесные повреждения и стали угрожать возбуждением уголовного дела за хранение марихуаны. Мужчина поверил им.

Злоумышленники запросили у волгоградца 300 тыс. рублей, пообещав не привлекать его к уголовной ответственности. Такой суммы денег у мужчины не оказалось, тогда лжеправоохранители потребовали у него личную автомашину и мотоцикл общей стоимостью 500 тыс. рублей. Оформив поддельный договор купли-продажи, лжеполицейские завладели имуществом потерпевшего и скрылись.

Все задержанные - не работающие в возрасте от 33 до 36 лет, один из них ранее был судим. При обысках у них нашли оружие и марихуану. Подозреваемые отрицают свою вину. При обысках оперативники изъяли у них четыре травматических пистолета, одно переделанное боевое оружие с глушителем, марихуану, сотовые телефоны, флеш-карты, ноутбук, черновые записи, расписки и другие предметы.

"Незаконно реализованная автомашина потерпевшего изъята, приняты меры к установлению местонахождения мотоцикла. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой)", - говорится в сообщении на сайте.